POL-NE: Trickdiebin stiehlt hochwertige Armbanduhr

Neuss (ots) - Bislang unbekannte Diebe entwendeten am Samstagmorgen (12.03.), in der Zeit von 06:15 bis 07:15 Uhr, im Bereich der Einmündung Plankstraße/ Am Jostensbusch neun mobile Halteverbotsschilder. Zeugen waren an der Einmündung Fischerstraße/ Stahlstraße zwei Jugendliche aufgefallen, die immer wieder mit Schildern umherliefen und sich nach Ansprache fluchtartig in Richtung Jostenallee entfernten. Die beiden ...

