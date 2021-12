Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Opel und Container-Lkw stoßen zusammen. Wer hatte grün?

Hannover (ots)

An einer Ampelkreuzung der Vahrenwalder Straße / Industrieweg sind am Dienstag, 21.12.2021, ein Lkw und ein Opel Corsa miteinander kollidiert. Durch den Aufprall erlitten der 58-jährige Opel-Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin Verletzungen. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zur Ampelschaltung sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Lkw des Herstellers MAN gegen 10:00 Uhr auf der Kugelfangtrift. An der Kreuzung Vahrenwalder Straße wollte er diese bei grüner Ampel überqueren und seinen Weg geradeaus weiter in den Industrieweg fortsetzen. In Höhe der stadteinwärts führenden Vahrenwalder Straße kollidierte der mit einem Container beladene Lkw mit einem Opel Corsa. Der 58-jährige Fahrer des Opel kam aus Richtung Langenhagen und wollte geradeaus stadteinwärts fahren.

Die Feuerwehr Hannover befreite den eingeklemmten Corsa-Fahrer aus dem Pkw und transportierte ihn und seine 59-jährige Beifahrerin ins Krankenhaus. Der Mann erlitt schwere und seine Begleiterin leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer hingegen blieb unverletzt. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge sowie durch Trümmerteile ein Audi einer 23-Jährigen beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf 5500 Euro.

Aufgrund der Rettungsarbeiten der Feuerwehr und der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Vahrenwalder Straße stadteinwärts bis etwa 12:00 Uhr gesperrt. Zeitweise legten die Beamten für die Spurensicherung sogar die Kreuzung lahm. Rund um den Unfallort mussten Autofahrer daher Einschränkungen und zeitliche Verzögerungen in Kauf nehmen.

Zur Ampelschaltung gibt es widersprüchliche Angaben der Beteiligten. Daher bittet der Verkehrsunfalldienst Hannover Zeugen des Unfallgeschehens sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nzj, mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell