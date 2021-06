Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann auf offener Straße angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Ein 35-Jähriger soll am 09.06.2021, gegen 01:30 Uhr, in der Mottstraße grundlos angegriffen worden sein. Der Mann wollte Zigaretten kaufen, als ein Auto neben ihm angehalten habe. Aus dem Auto sei eine männliche Person ausgestiegen und habe auf den Mann eingeschlagen. Der 35-Jährige meldete den Vorfall erst einige Stunden später bei der Polizei. Er konnte weder den Täter, noch das Auto beschreiben. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter oder dem haltenden Auto machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

