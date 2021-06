Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (09.06.2021), gegen 05:45 Uhr, wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Fritz-Trambauer-Straße leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg und stieß mit einem aus einem Parkhaus ausfahrenden Auto zusammen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell