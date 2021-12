Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Identität des verstorbenen Mannes auf dem Rasthof Lehrter See Nord steht fest

Hannover (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Rasthof Lehrter See Nord (wir haben berichtet) hat die Polizei nun das Unfallopfer identifiziert. Es handelt sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Russland, der für eine litauische Spedition arbeitete. Ein Richter setzte den Haftbefehl für den Unfallfahrer am Sonntagnachmittag außer Vollzug.

Am frühen Montagmorgen, 20.12.2021, erhielt die Polizei Hannover einen telefonischen Hinweis auf einen vermissten Lkw-Fahrer. Die diesbezüglichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 40-jährigen Vermissten um den am Unfallort Verstorbenen handelt. Der Mann wohnte in Russland und arbeitete für ein litauisches Transportunternehmen.

Auf Weisung eines Ermittlungsrichters am Amtsgericht Hildesheim wurde der Haftbefehl für den Unfallfahrer außer Vollzug gesetzt. Dafür musste der 38-Jährige eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich erbringen, bevor er am Sonntag, 19.12.2021, gegen 14:30 Uhr entlassen wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden.

Unsere Ursprungsmeldung zu dem Unfall finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5103335 /nzj, bo

