Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht im Stadtgebiet (22.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 12 Uhr eine Unfallflucht in Schwenningen begangen. Ein 74-Jähriger hatte seinen Skoda Yeti zunächst bei einem Lebensmitteldiscounter auf der Bärenstraße und später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Austraße abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer den Skoda im Bereich hinten links und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall auf einem der beiden Parkplätze beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen-Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

