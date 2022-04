Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autobesitzer findet Unfallflüchtigen (22./23.04.2022)

Schonach (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein zunächst unbekannter Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Straße "Seifenbergweg". Der Unbekannte streifte zwischen 23 Uhr und 1 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Hyundai i30 und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Besitzer des Hyundai ermittelte zunächst auf eigene Faust und suchte verschiedene Straßen in der näheren Umgebung der Unfallstelle ab. Dabei fiel ihm ein abgestellter Opel Astra auf, der Unfallschäden an der rechten Seite aufwies. Nachdem der Mann die Polizei verständigte, konnte diese die Unfallspuren am Opel mit den Beschädigungen am Hyundai in Einklang bringen. Sie ermittelte als Unfallverantwortlichen einen 58-jährigen Mann, der nun mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen muss.

