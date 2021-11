Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss E-Scooter geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.11.2021 gegen 10:45 Uhr wurde in der Speyerdorfer Straße ein 35-jähriger Mann kontrolliert, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Mann an, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

