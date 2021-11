Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - hohen Schaden verursacht und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.11.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein in der Dr. Hugo Bischof Straße in Bad Dürkheim abgestellter Ford SMax beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Einparken aufgrund ungenügenden Abstandes den Kotflügel und den Radkasten des Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Ehemann der Fahrzeughalterin hörte zwar ein lautes metallisches Kratzgeräusch auf der Straße. Von seinem Fenster aus konnte er einen schwarzen BMW beobachten, der gerade am Einparken war. Er dachte sich aber nichts weiter dabei. Erst am 17.11.2021 konnte schließlich der Schaden an dem Ford festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keine weiteren Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell