Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Autofahrer mit Fäusten traktiert, bedroht und beleidigt (22.04.2022)

VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung mit Bedrohung und Beleidigung ist es am Freitagabend um 19.45 Uhr in der Bärenstraße in Schwenningen gekommen. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug in der Villinger Straße unterwegs, als es zu einem Beinahe-Unfall mit einem roten Audi mit VS-Kennzeichen gekommen ist. Nach dem Verkehrsereignis verfolgte der Audi den 23-Jährigen bis zu seiner Arbeitsstelle in der Bärenstraße. Nach anfänglichen verbalen Beleidigungen wurde der 23-Jährige vom Beifahrer des Audi am Kopf gepackt, währenddessen schlug ihm der Fahrer mehrfach mit der Faust in den Bauch. Ein couragierter Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und trennte die Parteien. Daraufhin wurde der 23-Jährige von den zwei Insassen des Audi bedroht. Anschließend fuhren sie in Richtung Karlstraße davon. Durch den Vorfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter von etwa 35 Jahren mit osteuropäischer Abstammung gehandelt haben. Der ca. 175 cm große Fahrer hatte eine Glatze und auffällig blaue Augen. Er hatte einen Dreitagebart und trug eine Lederjacke. Der Beifahrer wird als 180 cm groß und kräftig, mit braun-blonden Haaren und langem Bart beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine braune Jacke getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schwenningen unter der Rufnummer 07720/85000 entgegen (AM).

