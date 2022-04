Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verliert auf der Autobahn Ladung (21.04.2022)

Tuningen (ots)

Eine Reifepanne und schlecht gesicherte Ladung waren die Ursache für eine Verkehrsbehinderung, die ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn 81 bei Tuningen verursacht hat. Ein 43-jähriger VW Fahrer war mit einem Anhänger in Richtung Singen unterwegs. Wegen einer Reifenpanne an seinem Hirth Anhänger geriet das Gespann ins Schlingern und Teile der transportierten Ladung fielen wegen unzureichender Sicherung vom Anhänger herunter und auf die rechte Fahrspur. Die Polizei sperrte die Gefahrenstelle ab, so dass es zu keinen Folgeunfällen kam. Der Autofahrer konnte das defekte Gespann auf einem Parkplatz in der Nähe vorübergehend abstellen. Es entstand kein Sachschaden.

