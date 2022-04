Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nachtrag zur Pressemitteilung - Polizei nimmt mehrere Verdächtige fest - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Nachdem es im Zusammenhang mit einer Erpressungs- und Bedrohungslage zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes am Montagmittag zu mehreren Festnahmen kam, wurden vier Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt und in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht. Gegen die vier Männer wird wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes ermittelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sich am Abend des Ostersonntages, gegen 20 Uhr, im Bereich der Bushaltestelle auf der Max-Stromeyer-Straße auf Höhe der Hausnummer 8 aufgehalten haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich an der Bushaltestelle gegenüber einem Döner Imbiss mehrere Personen aufgehalten haben, die dann in einen Bus der Linie 6 eingestiegen sind. Während die Personen an der Haltestelle warteten, stand ein weißer Kleinwagen gegenüber der Haltestelle an der Straße. Die Polizei bittet die Personen, sich direkt mit der Kriminalpolizei in Rottweil, unter der Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 18.04.2022:

Polizei nimmt mehrere Verdächtige fest - Spezialkräfte im Einsatz

Spezialkräfte der Polizei haben zusammen mit weiteren Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei am Ostermontagmorgen in der Fürstenbergstraße drei junge Männer und eine Jugendliche festgenommen. Hintergrund war eine Epressungs- und Bedrohungslage zum Nachteil eines 19 Jahre alten Opfers in der Nacht zuvor, bei der mutmaßlich Drogengeschäfte und eine Schusswaffe eine Rolle spielten. Details zu dem Fall können aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt gegeben werden. Die Polizei erhielt am frühen Morgen den Hinweis, wonach sich die Gruppe der Verdächtigen in einer Wohnung in der Fürstenbergstraße in einer dortigen Pension aufhielten. Wegen des Hinweises auf eine Schusswaffe mussten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und mehrere Beamte der Kriminalpolizei angefordert und aus Sicherheitsgründen der Bereich um das Haus abgesperrt werden. Kurz vor der Mittagszeit wurden dann drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, sowie die 17 Jahre alte Jugendliche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz festgenommen. Alle vier leisteten keine Gegenwehr. Sie wurden in Arrestzellen verbracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. Es wird am Dienstag nachberichtet.

