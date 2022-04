Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus (18./22.04.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Im Zeitraum von Montagmorgen bis Freitagmittag hat ein Unbekannter versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im tiefen Brunnen" einzubrechen. Der Unbekannte unternahm mehrere Hebelversuche an der Hauseingangstür, scheiterte jedoch. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges in der Straße "Im tiefen Brunnen" festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

