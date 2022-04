Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Französischer Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs (21.04.2022)

Bräunlingen (ots)

Zollbeamte haben am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Autofahrer auf der Bundesstraße 31 bei Döggingen ohne Führerschein angetroffen. Ein 28-jähriger französischer Staatsangehöriger legte bei einer Kontrolle seinen französischen Führerschein vor. Wie sich herausstellte, war das Dokument aufgrund einer behördlichen Anordnung nicht (mehr) in Deutschland gültig. Eine Staatsanwältin ordnete für den im Ausland wohnhaften Mann die Zahlung einer Sicherheitsleistung an. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sein Auto musste er abstellen.

