Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (21.04.2022)

Blumberg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr einen auf der Winklerstraße geparkten KIA Sorento angefahren und beschädigt. Der KIA stand auf einem Parkplatz vor einem Ärztehaus. Ohne sich um die Beschädigung an der rechten Autoseite zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ Blechschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei in Blumberg, Tel. 07702 419098, entgegen.

