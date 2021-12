Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Rastanlage Wildeshausen-Nord auf der Autobahn 1 +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 14. Dezember 2021, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 15. Dezember 2021, 4:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Rastanlage Wildeshausen-Nord auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück ein.

Die Täter beschädigten zuvor zwei Türen der Rastanlage und gelangten somit in die Räumlichkeiten, sodass sie Zugang zu einem dort befindlichen Geldautomaten hatten. Den Geldautomaten öffneten sie daraufhin gewaltsam und flüchteten im Anschluss mit erlangtem Bargeld.

Die entstandene Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Mögliche Zeugen oder Personen, die in dem Tatzeitraum auf dem Betriebsgelände der Rastanlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

