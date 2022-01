Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Unfall an Zebrastreifen

Zwischen zwei Pkw kam es am Montagmorgen in Mosbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 12.000 Euro entstand. Ein 64-jähriger Mercedesfahrer hielt gegen 07.30 Uhr verkehrsbedingt am Zebrastreifen in der Pfalzgraf-Otto-Straße an. Dies erkannte ein 57-Jähriger wohl zu spät und fuhr mit seinem Audi A4 auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Mosbach: Versammlung aufgelöst, Platzverweise erteilt

Trotz eines durch die zuständige Behörde erlassenen Versammlungsverbots trafen sich am Montagabend mehrere hundert Personen in der Mosbacher Innenstadt. Die Gruppe versammelte sich gegen 21 Uhr auf dem Marktplatz und lief durch den Innenstadtbereich, um zur vorherrschenden Corona-Politik Stellung zu beziehen. Im weiteren Verlauf wurde die Auflösung der Versammlung von Seiten der Behörden verkündet und die Personen aufgefordert die Örtlichkeit umgehend zu verlassen. Es wurden die Personalien erhoben sowie rund einhundert Platzverweise erteilt und durchgesetzt.

