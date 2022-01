POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person entwendete am Montag das Fahrrad eines 13-Jährigen in Tauberbischofsheim. Der Junge stellte sein Zweirad gegen 7.30 Uhr am Fahrradständer auf dem Schulhof des Schulzentrums in der Pestalozziallee ab. Als er gegen 16 Uhr zurückkam, war es weg. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Graffiti-Sprüher unterwegs

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende zwei Wechselbrücken in Tauberbischofsheim mit Graffiti. Die Ladungsträger standen zwischen Freitag, gegen 17 Uhr, und Montag, gegen 10.30 Uhr, unter einem Schleppdach in der Niels-Bohr-Straße, wo die Täter an mehreren Seiten Schriftzüge aufsprühten. Außerdem hinterließen sie Müll auf dem Gelände. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung und den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Hardheim: Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine 28-Jährige wurde am Montagmorgen bei einem Unfall nahe Hardheim leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Frau war gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße von Eichenbühl in Richtung Hardheim unterwegs. Nach einer langgezogenen Rechtskurve kam ihr Wagen alleinbeteiligt ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich ihr VW Lupo und kam auf der Grünfläche am linken Fahrbahnrand wieder auf den Rädern zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

