Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Fiat im Acker überschlagen

Der 23 Jahre alte Fahrer eines Fiats blieb nachdem sich sein Auto am Samstag bei Bretzfeld überschlug glücklicherweise unverletzt. Der junge Mann fuhr gegen 11.30 Uhr auf einer Landesstraße von Scheppach in Richtung Eschenau. Vermutlich weil er seine Geschwindigkeit nicht auf die nassen Straßenverhältnisse angepasst hatte, geriet der Wagen des 23-Jährigen ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich in einem angrenzenden Acker. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Ingelfingen: Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Ein in Ingelfingen geparkter Mercedes wurde vergangene Woche in Ingelfingen beschädigt. Der GLC stand von Dienstagabend, gegen 23.15 Uhr, bis Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, am Fahrbahnrand der Uhlandstraße. In diesem Zeitraum muss ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren oder Rangieren an dem Wagen hängen geblieben sein und dabei Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterlassen haben. Anstatt den Unfallschaden zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

