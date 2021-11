Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped frisiert

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

Auf seinem frisierten Moped Simson wurde am Freitagabend ein 18-Jähriger am Rasthof An der B 247 gestoppt. Zur Leistungssteigerung waren an dem Zweirad bauliche Veränderungen vorgenommen worden. Durch den vergrößerten Hubraum war der 18-Jährige nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse, so dass nun gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. (ml)

