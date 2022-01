Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gefährliche Körperverletzung

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Sonntag (2. Januar 2021) gegen 17.30 Uhr kam es auf dem Ossenweg zu einem Streit zwischen einem 67-jährigen Fahrzeugführer aus Goch und einem bislang unbekannten Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war. Im Zuge der Streitigkeiten schlug der Fußgänger dem 67-Jährigen mit einer Taschenlampe gegen den Kopf. Daraufhin flüchtete sich der Gocher in seinen Pkw, wurde aber von dem Unbekannten verfolgt, der dann noch die Heckscheibe des Pkw zerschlug. Der Tatverdächtige wird als 180 bis 185 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine Kopfbedeckung und hielt eine Taschenlampe in der Hand. Bei dem Hund könnte es sich um einen Boxer gehandelt haben. Der 67-jährige wurde durch den Schlag mit der Taschenlampe verletzt und begab sich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Zeugenhinweise zu dem Verdächtigen oder dem Hund nimmt die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (ms)

