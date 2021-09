Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall

Am Montag, 13. September 2021, kam es um 11.45 Uhr auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-Jährige aus Apen befuhr mit ihrem PKW die Lange Straße aus dem Stadtkern kommend in Richtung Lohe. In Höhe der Lange Straße 52 touchierte sie den linken Außenspiegel eines dort geparkten Kastenwagens der Gemeinde Barßel. Hierdurch entstand Sachschaden am Außenspiegel des Kastenwagens.

Saterland OT Strücklingen - Fischwilderei

Am Freitag, 10. September 2021, kam es um 19.30 Uhr an einem Fischteich in der Nord-Süd-Straße, Ecke Saterlandstraße, zu Fischwilderei. Zwei bislang unbekannte männliche Personen stehen im Verdacht, verbotenerweise am Fischteich eines 51-Jährigen aus Barßel geangelt zu haben. Die Männer wurden zur Vorfallszeit durch den 51-Jährigen überrascht und flüchteten. Ihre Angelausrüstung, u.a. ein Schlauchboot, Paddel, Angelstuhl, -schirm, Stellnetze, zwei Wasserschutzhosen, ließen sie am Teich zurück. Die Täter konnten durch den Anzeigeerstatter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1)

- männlich, - ca. 55 bis 65 Jahr alt, - bekleidet mit Tarnjacke, -hose und -Cappy, - darunter ein helles Kapuzen-Sweatshirt, - schwarze Gummistiefel.

Täter 2)

- männlich - ca. 30 bis 45 Jahre alt, - Brillenträger, - bekleidet mit Tarnjacke, -hose und -Cappy, - darunter ein helles T-Shirt mit Querstreifen im Brustbereich, - schwarze Gummistiefel mit Reflektorstreifen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell