Vechta - Brand eines Mülleimers

Am Donnerstag, dem 09. September 2021, geriet gegen 18.00 Uhr auf dem Stoppelmarktgelände, und zwar auf dem dortigen Sandweg gegenüber den Bahngleisen, der Inhalt eines Müllbehälters aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Müll wurde durch acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vechta abgelöscht. Am brandbetroffenen Mülleimer entstand keinerlei Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Visbek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 12. September 2021, wurde gegen 11.00 Uhr in der Hauptstraße ein 27-Jähriger aus Visbek auf einem E-Scooter festgestellt, obwohl für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am Sonntag, 12. September 2021, wurde gegen 17.30 Uhr in der Krimpenforter Straße ein 30-Jähriger aus Lohne in einem PKW festgestellt, an welchem ausländische Kennzeichen angebracht waren. Der 30-Jährige begründet bereits seit 2016 seinen Hauptwohnsitz in Deutschland. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 12. September 2021, kam es gegen 16.15 Uhr in der Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 52-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem PKW den Pickerweg in Richtung Landwehrstraße. Als sie beabsichtigte, nach rechts auf die Landwehrstraße abzubiegen, übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen aus Wetschen, der mit seinem PKW die Landwehrstraße in Fahrtrichtung Diepholz befuhr. Es kam es zum Zusammenstoß infolgedessen die 25-jährige Beifahrerin des 35-Jährigen (ebenfalls aus Wetschen) leicht verletzt wurde. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 12. September 2021, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Carumer Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Quakenbrück befuhr die Carumer Dorfstraße aus Richtung Harme kommend in Fahrtrichtung Carum. Kurz vor dem Ortseingang Carum kam er aus ungeklärter Ursache in einer Linksurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 5000,-- Euro..

Neuenkirchen-Vörden - Körperverletzung

Am Sonntag, dem 12. September 2021, um 19.10 Uhr, kam es in der Straße Weidenkamp zu Streitigkeiten zwischen einem 27-Jährigen und einem 19-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Ursächlich hierfür war die Tatsache, dass der 27-Jährige Sperrmüll auf seinem Grundstück zur Abholung bereitgestellt hatte, welcher verstreut auf dem Grundstück lag. Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit entwickelte sich letztlich eine körperliche Auseinandersetzung, durch die der 19-Jährige leicht verletzt wurde.

Damme - Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgänger

Am Sonntag, dem 12. September 2021, um 01.35 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Damme mit seinem Pedelec die Lilienthaler Straße in Schlangenlinien. Im Streckenverlauf übersah er eine 33-jährige Fußgängerin aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Fußgängerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, 11. September 2021, kam es um 22.00 Uhr in der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Steinfeld beabsichtigte aus einer Parklücke am dortigen Fahrbahnrand auszuparken. Er verließ in diesem Zusammenhang zwischenzeitlich sein Fahrzeug, während sein PKW weiter nach hinten rollte. Beim Versuch, den PKW abzubremsen, geriet der 19-Jährige auf das Gaspedal. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter seinem PKW abgeparkten PKW eines 56-Jährigen aus Vechta. Dessen PKW wiederum wurde hierdurch auf des sich dahinter befindlichen PKW eines 60-Jährigen aus Damme geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von 4000,-- Euro.

