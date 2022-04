Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81/Engen/Landkreis Konstanz) - Sattelzug verliert Ladung - Geschädigte gesucht (22.04.2022)

A81/Engen/Landkreis Konstanz (ots)

Am Freitag um 16.10 Uhr, ist es auf der A 81 auf Gemarkung Engen in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall aufgrund von verlorener Ladung gekommen. Ein 41-jähriger Sattelzuglenker war mit seinem, mit 23 Tonnen Schmelzeisen beladenen Auflieger, auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn in nördliche Richtung unterwegs, als vermutlich durch den Fahrtwind ein Schmelzteil aus dem nach oben geöffneten Auflieger aufgewirbelt wurde und auf den linken Fahrstreifen fiel. Dort wurde es zunächst von einem unbekannten Pkw-Lenker überfahren, bevor ein 28-jähriger VW-Lenker das Schmelzteil überrollte. Hierbei entstand an dem VW Passat Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhren noch weitere Fahrzeuge über das Schmelzteil. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/99600 in Verbindung zu setzen (AM).

