Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Trickbetrug - Unbekannter Täter gibt sich als Fernsehtechniker aus

Viersen (ots)

Am 16.11.2022 hat es gegen 14.00 Uhr einen Trickbetrug auf ´Am blauen Stein` in Viersen gegeben. Ein unbekannter Tatverdächtigter gab sich einer 86-Jährigen gegenüber als Fernsehtechniker aus. Dadurch gelang der Unbekannte in die Wohnung der Viersenerin. Nachdem der vermeintliche Fernsehtechniker seine Arbeiten erledigt hatte und das Haus verließ, fiel der 86-Jährigen auf, dass Schmuck und Münzen entwendet wurden. Aktuell ist noch unklar, ob ein weiterer Tatverdächtigter an der Tat beteiligt war. Die Dame kann den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Circa 1.85 Meter groß, kräftige Statur, ein rundliches Gesicht und er trug eine zerrissene Jeans. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Im Zuge dessen warnt die Polizei erneut vor Trickbetrügern: Lassen Sie keine, Ihnen fremde, Menschen ins Haus. Erwähnen Sie nicht, dass Sie alleine leben und versuchen Sie den Besuch zu verschieben. Außerdem empfiehlt die Kriminalprävention, keine hohen Geldbeträge im Haus zu lagern. Unter den vielen Rollen der Trickbetrüger ist die des vermeintlichen Technikers nur eine mögliche. Auf der Homepage der polizeilichen Kriminalprävention erhalten Sie weitere Informationen und hilfreiche Tipps: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ / AM (1109)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell