POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots) - Am Donnerstag, den 18.08.2022, befuhr ein 27-jähriger Wormser mit seinem Pkw gegen 01:00 Uhr die Stralenbergstraße in Fahrtrichtung Talstraße in Worms. In der Stralenbergstraße kam der Fahrzeugführer nach links von der Straße ab und kollidierte mit insgesamt vier am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer starker Atemalkoholgeruch ...

mehr