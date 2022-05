Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Garage und Wohnhaus

Zwischen Samstag, 14. Mai 2022, und Samstag, 28. Mai 2022, kam es in der Straße Höltinghauser Ring zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage sowie zu einem dazugehörigen Wohnhaus. Die Täter entwendeten Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Diebstahl von Fahrrädern

Zwischen Samstag, 28. Mai 2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 29. Mai 2022, 03.00 Uhr, kam es in der Burgstraße im Bereich der dortigen Stadthalle zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete zwei verschlossen abgestellte Fahrräder. Hierbei handelte es sich um ein rot /schwarzes Damenrad sowie um ein grünes Mountainbike des Herstellers Kalkhoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag, 28. Mai 2022, gegen 07.55 Uhr, kam es in der Kleine Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten roten VW Golf. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 28. Mai 2022, gegen 23.55 Uhr, kam es auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Cappeln befuhr die Sevelter Straße in Richtung Sevelten. Ein vor dem Motorradfahrer fahrender 44-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und konnte aufgrund der nassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Motorradfahrer fuhr auf den PKW auf und stürzte. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Der Gesamtschaden wird bislang auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell