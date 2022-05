Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung

Unkel (ots)

Am Sonntagmittag wurde ein 64-jähriger Mann beim Sparziergang in der Ortslage Unkel von einem 24-jährigen aus Rheinbreitbach unvermittelt angepöbelt und in der Folge in die Hüfte getreten. Durch den Angriff wurde der Mann leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell