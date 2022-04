Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 5. April 2022, sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten sowie Zeugen des Vorfalls in Schalke. Ein 32-Jähriger war um 20.27 Uhr mit seinem Auto auf der Overwegstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs und wollte die Kreuzung Florastraße geradeaus passieren. Mitten auf der Kreuzung wurde der Toyota des Gelsenkircheners im hinteren Bereich von einem entgegenkommenden schwarzen Kleinwagen touchiert, dessen Fahrerin oder Fahrer von der Overwegstraße aus nach links in die Florastraße abbiegen wollte. Im Anschluss an die Kollision flüchtete die Unfallfahrerin bzw. der Unfallfahrer über die Florastraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet die unbekannte Autofahrerin oder den unbekannten Autofahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Fahrerin bzw. zum Fahrer und zum Fahrzeug machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6222 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell