POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Seniorenresidenz

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Am Samstag, 22. Januar 2022, betrat der Mann eine Seniorenresidenz in Horst. Unter dem Vorwand, seine Mutter besuchen zu wollen, verschaffte er sich Zutritt. Nach dem Mittagessen traf eine 90-jährige Bewohnerin zusammen mit einer herbeigerufenen Mitarbeiterin in ihrem Zimmer auf den Unbekannten. Er fragte die 90-Jährige, ob sie Interesse an einem "Alarm-Armband" hätte. Nachdem die Frau ablehnte, entfernte sich der Unbekannte fluchtartig und ohne weitere Worte. Danach stellte die Gelsenkirchenerin fest, dass Bargeld entwendet worden war.

Bei seiner Ankunft in der Seniorenresidenz sowie beim Verlassen wurde der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/kbkt

