Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt: Nicht auf falsche Microsoft-Mitarbeiter hereinfallen!

Gelsenkirchen (ots)

Sie geben sich als Enkel aus, als Polizisten oder Wasserwerker, sie kontaktieren ihre Opfer per Telefon, über Whatsapp oder stehen direkt vor der Tür - Ziel der Betrüger ist es, mit all diesen Maschen an das Ersparte der Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener zu gelangen. Die Polizei warnt deshalb immer wieder davor, Geld an Unbekannte zu übergeben oder zu überweisen und sich immer rückzuversichern über bekannte Rufnummern oder Kontaktadressen, wenn Verwandte angeben, in Not zu sein und dringend Geld zu benötigen.

Trotzdem gelingt es Betrügern immer wieder mit leicht abgewandelten Tricks, doch Beute zu machen. So auch am Mittwoch, 30. März 2022, als der Computerbildschirm einer 73-Jährigen in Scholven um 12.30 Uhr plötzlich schwarz wurde. Daraufhin rief die Gelsenkirchenerin eine auf dem Bildschirm aufleuchtende Nummer an, am anderen Ende nahm ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft das Gespräch entgegen. Der Mann mit spanischem Akzent erzählte der 73-Jährigen von einem russischen Virus, der ihr Gerät befallen habe, erhielt Zugriff auf ihren Computer und forderte die Frau für die anfallende Virusbeseitigung auf, eine Guthaben-Karte für den Google-Play-Store, eine digitale Einkaufsplattform, zu erwerben. Der Aufforderung kam die Seniorin nach, erwarb in einem Geschäft die Karte mit einem Aufladungsbetrag von mehreren hundert Euro und gab dem falschen Microsoft-Mitarbeiter den auf der Karte befindlichen Aktivierungscode durch. Anschließend beendete der Betrüger erst den Fernzugriff auf das Gerät und dann das Telefongespräch.

Die Warnung bleibt also aktuell: Bleiben Sie misstrauisch bei Geldforderungen und informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell