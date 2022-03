Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge stellt Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen ist am Mittwoch, 30. März 2022, gegen 18.10 Uhr, in Hassel ein Mann aufgefallen, der im Röttgersweg in verdächtiger Weise an der Seite eines geparkten Wagens herumhantierte und diesen beschädigte. Als sich der Verdächtige von der Örtlichkeit entfernen wollte, folgte ihm ein 27-jähriger Gelsenkirchener und hielt ihn auf, bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen. Die Beamten stellten die Personalien des 64-jährigen Tatverdächtigen fest. In einem Gebüsch wurde eine Nagelfeile gefunden, die der 64-Jährige zuvor im Vorbeigehen dort hineingeworfen hatte. Bei fünf weiteren, im unmittelbaren Umfeld geparkten Wagen stellten die Beamten ebenfalls frische Beschädigungen fest. Der 64-Jährige bestritt die Taten. Die Beamten stellten seine Personalien fest und leiteten sechs Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn ein.

