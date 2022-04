Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Altkleidercontainer in Horst abgebrannt

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am späten Sonntagabend, 3. April 2022, ein Altkleidercontainer in Horst abgebrannt. Polizei und Feuerwehr wurden um 23.11 Uhr zur Straße Auf dem Schollbruch alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder an die Kriminalwacheunter 0209 365 8240 zu melden.

