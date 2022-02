Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht unter alkoholischer Beeinflussung (26.02.2022)

Konstanz (ots)

Ein 23-jähriger Lenker eines Pkw Fiat Punto, Farbe blau, steht im Verdacht am frühen Samstagmorgen unter Einfluss von Alkohol das Fahrzeug geführt und eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben. Während der Vorbeifahrt soll er im Burgweg auf Höhe der Hausnummer 33 den linken Außenspiegel eines parkenden Pkws beschädigt haben. Beim Einfahren in die Rochus-Merz-Straße kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte die dortige steile Böschung etwa 50 Meter in die Umzäunung des Umspannwerks. Der Pkw blieb an der Vorderachse stark beschädigt liegen und der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Zeugin konnte der Pkw an der Örtlichkeit festgestellt werden, welche die Polizei informierte. Diese konnte gegen 12 Uhr den vermeintlichen 23-jährigen Verursacher unter erheblichem Einfluss von Alkohol schlafend zuhause antreffen. Der Mann bestritt bisher, den Pkw zum Unfallzeitpunkt gefahren zu haben. Durch die Staatsanwaltschaft wurden die Beschlagnahme des Pkws und die Erhebung einer Blutprobe angeordnet. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeuglenker machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 / 2701-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell