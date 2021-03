Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Vermisster Jugendlicher im Zug entdeckt

Pasewalk (ots)

Ein 16- jähriger deutscher Jugendlicher fuhr gestern Nachmittag mit dem Zug von Berlin nach Stralsund. Auf Höhe Eberswalde wurde er von der Zugbegleiterin kontrolliert und konnte dabei keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Die Bundespolizei wurde informiert. Zur Kontrolle konnte er keine Dokumente vorlegen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Jugendliche seit dem 26.03.2021 durch die Polizei in Berlin als vermisst ausgeschrieben worden war. Der Jugendliche wurde an eine Jugendeinrichtung in Eggesin übergeben.

