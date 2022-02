Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. Rottweil) Gebäudebrand (27.02.2022)

Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27.02.2022), gg. 03 Uhr wurde der ILS Rottweil ein Wohnungsbrand in der Glükhergasse in Rottweil gemeldet. Vor Ort konnte offenes Feuer und eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im Erdgeschoss wird durch eine dreiköpfige Familie bewohnt. Zum Zeitpunkt der Brandfeststellung war nur die 51-jährige Bewohnerin des Gebäudes zu Hause. Diese konnte das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. In der Brandwohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst Singen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann jedoch von fahrlässigem Handeln ausgegangen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 - 100.000 Euro. Vor Ort war die Feuerwehr Rottweil mit 12 Fahrzeugen und über 40 Mann. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Rettungswägen, einem Krankentransport, einem Notarzt sowie dem Organisatorischem Leiter am Einsatzort zugegen.

