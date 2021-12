Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Eischleben / Amt Wachsenburg (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht vom 23.12.2021 zum 24.12.2021 gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Erfurter Landstraße in Eischleben aufgebrochen. In der Folge wurden Zigaretten und Bargeld in bisher unbekannter Anzahl und Höhe aus dem Automaten entwendet. Der entstandene Sachschaden an dem Zigarettenautomaten beläuft sich auf schätzungsweise 5000,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugenaussagen werden unter der Bezugsnummer 0300576-2021 entgegengenommen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell