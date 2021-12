Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 16-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit Pkw unterwegs

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha führten am frühen Sonntagmorgen in der Straße Am Flößgraben eine Verkehrskontrolle durch. Dabei kontrollierten sie den Fahrer eines Pkw VW. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und es stellte sich heraus, dass er erst 16 Jahre alt war. Zudem hatte er zuvor alkoholische Getränke zu sich genommen. Ein durchgeführter und gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest, welcher auf der Dienststelle in Gotha durchgeführt wurde, ergab einen Wert von 0,26 mg/l Alkohol im Blut, was einem Promillewert von 0,52 entsprach. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, bevor er an Erziehungsberechtigte übergeben wurde. Des Weiteren muss geklärt werden, wie der 16-Jährige an die Schlüssel für das Fahrzeug, welches auf seinen Onkel zugelassen war, kam. (av)

