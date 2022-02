Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Alkoholisierte Fahrzeuglenkerin übersieht geparkten BMW (25.02.2022)

Rottweil (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am Freitagabend (25.02.2022) in Rottweil in der Flözlinger Straße. Eine 57-jährige Fahrzeuglenkerin, befuhr die Flözlinger Straße kommend von den Sportplätzen in Richtung der Hauptstraße. Hierbei übersah die Renault-Fahrerin einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten weißen Pkw BMW X3, so dass sie mit ihrem Kangoo auf den X3 auffuhr. Durch die Kollision wurden beide Pkw erheblich beschädigt. Die Fahrzeuglenkerin des Renault wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein im Kofferraum in einer Hundebox transportierter Hund überstand die Kollision augenscheinlich ebenfalls unbeschadet. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei der Pkw-Lenkerin Atemalkohol feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,5 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Auch am drei Jahre alten BMW entstand erheblicher, ggf. wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

