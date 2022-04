Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizei endet mit Unfall

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde eine Polizeistreife auf der Horster Straße auf einen Pkw aufmerksam, dessen Fahrer bei Erblicken des Streifenwagens sein Fahrzeug stark beschleunigte und offensichtlich versuchte, sich in Richtung GE-Horst zu entfernen. Obwohl die Beamten auf bis zu 100 km/h beschleunigten, vergrößerte sich der Abstand zum flüchtenden Fahrzeug. Dabei missachtete der 20jährige Fahrzeugführer unter anderem eine rote Ampel. Schließlich konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer beim Abbiegen vom Kärntener Ring in die Hügelstraße verunfallte und dabei gegen 2 Verkehrsschilder fuhr. Bei der anschließenden Überprüfung gab der Fahrzeugführer als Grund für seine Flucht einen nicht angelegten Sicherheitsgurt sowie Drogenkonsum in den vergangenen Tagen an.

Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 20jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 1250 EUR geschätzt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführern erwartet nun ein Strafverfahren wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen als sogenanntes Alleinrennen und Straßenverkehrsgefährdung.

