Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in der Wesuwer Straße über ein Rolltor in eine Lagerhalle ein. Nach jetzigem Erkenntnisstand konnten sie keine Beute machen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/7210 zu melden.

