Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallzeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Samstagnachmittag ist es auf einem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Audi A4. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

