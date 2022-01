Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schwefingen - Unfall mit Hund - Eigentümer gesucht

Schwefingen (ots)

Am Samstag gegen 15.45 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Hund. Ein schwarzer, 60 bis 70 cm großer Hund überquerte die Straße und wurde von einem Fiat 500 erfasst. Der verletzte Hund flüchtete nach dem Zusammenstoß und konnte auch nach einer Absuche in der näheren Umgebung nicht aufgefunden wurden. Wer Angaben zu einem derartigen Hund machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490.

