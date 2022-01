Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Jugendliche mit Pistole in Innenstadt unterwegs

Germersheim (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde der Polizei Germersheim gegen 16 Uhr gemeldet, dass zwei Jugendliche mit einer Pistole in der Hand in der Innenstadt unterwegs wären. Die beiden Jugendlichen konnten schnell ausfindig gemacht und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnte bei einem der beiden eine sogenannte "Softairpistole" aufgefunden werden. Warum die beiden Jugendlichen die Luftdruckpistole mit sich führten, konnten bzw. wollten sie nicht angeben. Da die beiden Jugendlichen keine Erlaubnis zum Führen der Luftdruckpistole hatten, wurde die Pistole sichergestellt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Eltern überstellt.

