Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Einbruch in Wohnhaus

Freckenfeld (ots)

In der Zeit von 18.00 - 21.30 Uhr verschafften sich Unbekannte am Montag, dem 17.01.2022, über einen Kellerabgang eines Wohnanwesens in der Straße Am Weinberg gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten diverse Räume nach Diebesgut. Was entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Rufnummer 06341 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de, entgegen.

