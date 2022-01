Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Sattelzug streift Auto und flüchtet

Kandel (ots)

Am 17.01.2022, um 08.45 Uhr, streifte der Auflieger eines Sattelzugs an der Kreuzung Hauptstraße / Bahnhofstraße beim Rechtsabbiegen ein links im Baustellenbereich abgestelltes Auto und beschädigte hierbei die gesamte rechte Fahrzeugseite. Ein dem Sattelzug nachfolgender Autofahrer erkannte die Situation und fotografierte den Sattelauflieger und verständigte die Polizei, da der Fahrer des Sattelzugs keine Anstalten machte, um sich um den Schaden zu kümmern. An einer Tankstelle in der Lauterburger Straße begutachtete der 45-jährige Fahrer seinen Sattelzug und konnte dank des Zeugenhinweises von der Polizei dort angetroffen werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde von ihm eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

