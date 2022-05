Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Auto mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstag zwischen 14:10 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mutwillig einen am Fernmeldeturm geparkten Mercedes-Benz und flüchtete. Der Täter zerkratzte alle Seiten sowie das Dach des Autos und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim ermittelnden Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

