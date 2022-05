Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots)

Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr fuhr eine 62-Jährige VW-Fahrerin aus der Innenstadt kommend auf der Feudenheimer Straße. In Höhe der Kreuzung zum Pfeifferswörth soll eine 21-jährige Radfahrerin trotz für sie rot zeigender Ampel die Fahrbahn gequert haben. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung durch die VW-Fahrerin kam es zum Unfall. Hierbei stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Am VW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell