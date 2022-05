Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Scheibe an PKW eingeschlagen - Zeugen gesucht

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

In der Nacht von Freitag, 23:30 Uhr, auf Samstag, 13:00 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter an einem in der Ludolf-Krehl-Straße geparkten Mercedes-Benz die rechte hintere Dreiecksscheibe ein. Anschließend entriegelte der unbekannte Täter den PKW und durchwühlte diesen. Es wurde nichts entwendet, es entstand lediglich Sachschaden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell