POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in Bauwagen von Waldkindergarten - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierten vermutlich mehrere Personen in insgesamt vier Schrebergärten in einer Kleingartenanlage im Promenadenweg/Ritterspornweg. Neben Blumentöpfen beschädigten die Unbekannten auch Inventar und Vorrichtungen an den jeweiligen Eingangstoren. Die ...

